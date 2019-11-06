2019-11-06T07:22:01+03:00
Общество

В Екатеринбурге искусствоведы и историки восстановят «Девушку с веслом»

Скульптура является частью входной группы СК «Динамо», которого ждет глобальная реконструкция
Мария Трапезникова
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Фото: администрация ЕкатеринбургаФото: администрация Екатеринбурга
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Накануне совет по развитию рекреационных и общественных пространств Екатеринбурга рассмотрел проект реконструкции входной группы «Динамо». Напомним, что она была построена вместе со спортивным комплексом еще в 1929-1934-х годах и с тех пор практически не ремонтировалась.

- Проектные работы были ориентированы на сохранение стилистики конструктивизма этого объекта, и мы постарались максимально приблизить свой проект к существующим формам, - рассказала архитектор Анна Пеленева. – Мы сохранили все скульптуры, в том числе, и «Девушку с веслом».

Перед тем, как эскиз воплотится в жизнь, он должен будет пройти экспертную оценку историков, искусствоведов, архитекторов, строителей и других специалистов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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