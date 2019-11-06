Баскетболисты «Урала» проиграли московскому ЦСКА-2

СЕГОДНЯ 06:13 2019-11-06T06:19:47+03:00

По началу наша команда вырвалась вперед, а под конец сдала позиции

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Накануне прошел баскетбольный матч между «Уралом» и московской командой ЦСКА-2. Большинство ее игроков родились в 2000 или 2001 годах, но некоторые уже смогли сыграть за основной состав ЦСКА.

В первой половине уральцы уверенно переигрывали соперника. Они захватили преимущество в пять очков в первой четверти. Еще на семь очков наша команда оторвалась во второй десятиминутке и отправилась на перерыв, ведя со счетом 51:40.

- В третьей четверти хозяева смогли очень быстро ликвидировать отставание. «Урал» в этот вечер проигрывал подбор и плохо выполнял штрафные, - добавили в пресс-службе БК «Урал». – ЦСКА выровнял игру в третьей четверти.

Фото: БК "Урал"

В заключительной десятиминутке москвичи буквально за полторы минуты совершили рывок и обеспечили себе преимущество в 10 очков. Счет составил 78:68. «Урал» старался отыграться, но получилось только сократить разницу.

Итоговый счет составил 92:85 в пользу ЦСКА-2.

- Сезон начался не так, как мы ожидали. Тренеры, игроки и все в клубе должны выяснить, почему так случилось, и исправить ошибки, - отметил после матча главный тренер уральцев, Алар Варрак. – Штрафные мы очень плохо бросаем вторую игру подряд. После игры с «Буревестником» много работали над штрафными на тренировках, но это не помогло. Думаю, это связано с психологией.

Фото: БК "Урал"

Следующий матч «Урала» состоится в Ижевске с командой «Купол-Родники». После пяти туров они держатся в группе лидеров.

ИСТОЧНИК KP.RU