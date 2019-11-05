СЕГОДНЯ 20:03 2019-11-05T20:06:21+03:00

В прошлом году в акции приняли участие 213 машин

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Автомобилисты Екатеринбурга выбирают дату, когда смогут выстроиться в огромную автоелку-2019. В прошлом году акция прошло в ночь на 23 декабря.

- «Екатеринбург-Экспо» выделил нам парковку. Будут организованы фудтрак, кофе, туалеты. Построение пройдет в ночь с субботы на воскресенье. Осталось выбрать даты: 21–22 или 28–29 декабря, - написали организаторы в группе ВКонтакте «Автолюбители А66. Екб и Свердловская область».

В прошлом году участие во флешмобе приняли 213 машин. Прошлая елка, кстати была выстроена также на территории «Екатеринбург-Экспо». Публикуем видео автомобильной елки-2019.

В Екатеринбурге собрали новогоднюю елку из автомобилей.Видео: Роман Нескоромный

ИСТОЧНИК KP.RU