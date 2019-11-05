В Свердловской области директора школы обвиняют в мошенничестве
Директора одной из школ в Верхотурском районе Свердловской области обвиняют в мошенничестве. Женщина устроила в учебное заведение своего родственника, который по факту не работал. Директор начисляла ему заработную плату, которой сама же и распоряжалась - мужчина денег не видел.
- В основном, мужчина числился на должностях техника-лаборанта и программиста, при этом какие-либо обязанности он фактически не выполнял, так как проживал в городе Екатеринбурге и физически не мог трудиться в школе в Верхотурском районе, - рассказали в следственном комитете Свердловской области.
Пользовалась директор школы своим служебным положением больше года. Женщина признала свою вину и возместила ущерб школе в 180 тысяч рублей. Впрочем, уголовное дело следователи всё равно направили для рассмотрения в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU