2019-11-05T19:50:39+03:00
Общество

В Свердловской области директора школы обвиняют в мошенничестве

Женщина устроила в учебное заведение своего родственника и получала за него зарплату
Алина СУРИНА
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В суде рассмотрят дело директора школы, обвиняемой в мошенничествеВ суде рассмотрят дело директора школы, обвиняемой в мошенничествеФото: Алексей БУЛАТОВ
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Директора одной из школ в Верхотурском районе Свердловской области обвиняют в мошенничестве. Женщина устроила в учебное заведение своего родственника, который по факту не работал. Директор начисляла ему заработную плату, которой сама же и распоряжалась - мужчина денег не видел.

- В основном, мужчина числился на должностях техника-лаборанта и программиста, при этом какие-либо обязанности он фактически не выполнял, так как проживал в городе Екатеринбурге и физически не мог трудиться в школе в Верхотурском районе, - рассказали в следственном комитете Свердловской области.

Пользовалась директор школы своим служебным положением больше года. Женщина признала свою вину и возместила ущерб школе в 180 тысяч рублей. Впрочем, уголовное дело следователи всё равно направили для рассмотрения в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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