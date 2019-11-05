2019-11-05T19:19:22+03:00
Общество

В Екатеринбурге озеленят крыши зданий и создадут новые парки и скверы

Проект «Зеленый город» обсуждают в администрации города
Алина СУРИНА
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В администрации города обсуждают озеленение ЕкатеринбургаВ администрации города обсуждают озеленение ЕкатеринбургаФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге озеленят крыши зданий и создадут новые парки и скверы. Проект «Зеленый город» обсуждают в администрации города. Его разработали, чтобы сохранить и развивать зелёный фонда города, а также создавать благоприятную среду для жизни и отдыха горожан.

- Проект предусматривает массовое озеленение крыш городских сооружений, что, по замыслу разработчиков, позволит решить проблему подземных паркингов, которые занимают большую часть дворовых территорий новостроек, - рассказали в администрации Екатеринбурга.

Во время существования проекта, по словам председателя Комитета благоустройства Тамары Благодатковой, с 2004 по 2019 годы выросло количество объектов со статусом «Особо охраняемая природная территория местного значения» до 18, а до 2030 года планируется увеличить их до 40.

Проект с 2017 года финансируется из федерального бюджета в рамках реализации национальной программы «Формирование современной городской среды». Это

ИСТОЧНИК KP.RU

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