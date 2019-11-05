2019-11-05T18:12:15+03:00
Общество

На последнем «Старом Новом роке» выступит группа «Чайф»

Музыканты своим выступлением закроют фестиваль
Алина СУРИНА
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Фото: организаторы фестиваля "Старый новый рок"Фото: организаторы фестиваля "Старый новый рок"
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На последнем «Старом Новом роке», который пройдет 13 января на территории «Ельцин-центра», выступит группа «Чайф». Музыканты своим выступлением закроют фестиваль. Об этом сегодня рассказали организаторы. Группа «Чайф»напрямую связана с фестивалем - Владимир Шахрин двадцать лет подряд работал председателем в оргкомитете «Старого Нового рока». Напомним, о том, что зимой «СНР» в последний раз соберет у себя музыкантов стало известно в июле.

- Всем, даже самым выдающимся проектам приходит конец, пора создавать что-то новое. Решение о закрытии фестиваля мы с Евгением Горенбургом приняли ещё летом, - рассказал Владимир Шахрин.

По словам лидера группы «Чайф», «Старый Новый Рок» всегда был фестивалем, который объединял самые разные поколения и давал возможность попасть на большую сцену молодым отличным, но пока не растиражированным музыкантам.

Добавим, в прошлый четверг организаторы озвучили хедлайнеров последнего музыкального фестиваля «Старый Новый Рок» - на концертной площадке выступят рок-группы «ТОП» и «Ва-банкъ».

ИСТОЧНИК KP.RU

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