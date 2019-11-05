СЕГОДНЯ 17:05 2019-11-05T17:05:42+03:00

Мобильный забрали как вещественное доказательство, но в камеру хранения следственного отдела его не помещали Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Екатеринбурге следователи вернут женщине 17 тысяч за потерянный во время расследования телефон. Мобильный забрали как вещественное доказательство, но в камеру хранения следственного отдела его не помещали.

- В 2016 году Надежда С. приобрела для своей несовершеннолетней внучки телефон «Alcatel», стоимостью 6 846 рублей. В 2017 году внучка Надежды была признана потерпевшей в рамках расследования уголовного дела, а ее мобильный телефон был изъят следователем, - рассказали в пресс-службе областного суда.

Бабушке - законному представителю потерпевшей, телефон не вернули. Оказалось, что он просто пропал. Это подтвердила проверка Следственного управления. Тогда, пенсионерка обратилась в суд. Кроме возмещения имущественного ущерба она потребовала взыскать со следователей компенсацию морального вреда.

В суде частично удовлетворили требования пожилой екатеринбурженки. Так ей выплатили 6 846 рублей за причиненный ущерб, за расходы по оплате государственной пошлины - 400 рублей и за расходы на оплату услуг представителя - 10 тысяч рублей.

Следственное управление не согласилось с решением суда и пыталось его обжаловать, сославшись на то, что женщина, обратившаяся в суд, не доказала стоимость телефона с учетом износа. Пострадавшая предоставила суду только квитанцию о покупке товара. Поэтому вторая инстанция оставила прежнее решение.

ИСТОЧНИК KP.RU