2019-11-05T15:47:32+03:00
Общество

В Екатеринбурге энергетикам выплатили зарплату только после вмешательства прокуратуры

Организация не заплатила работникам больше 40 миллионов
Алина СУРИНА
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В сентябре сотрудники энергетической компании остались без зарплатыВ сентябре сотрудники энергетической компании остались без зарплатыФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге энергетикам выплатили зарплату только после вмешательства прокуратуры. Организация не заплатила 640 работникам больше 40 миллионов.

- В организации АО «Уральская энергетическая строительная компания» образовалась задолженность по оплате труда за сентябрь 2019 года на общую сумму свыше 41,8 миллионов рублей, - рассказали в областной прокуратуре.

Директор привлечен к дисциплинарной ответственности. Кроме того, было возбуждено дело об административном правонарушении. В прокуратуре выступил представитель организации, который рассказал о том, какие меры принимаются, чтобы погасить задолженность перед работниками.

ИСТОЧНИК KP.RU

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