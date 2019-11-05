Розничный портфель Альфа-Банка вырастет на 40-45% к концу года

СЕГОДНЯ 13:14 2019-11-05T13:14:13+03:00

Во второй половине года розничный портфель финансового учреждения увеличивается таким же быстрыми темпами, как и в первой

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В 2019 году по прогнозу аналитиков Альфа-Банка рост его розничного портфеля составит 40-45%. Во второй половине года розничный портфель финансового учреждения увеличивается таким же быстрыми темпами, как и в первой.

В январе-июне розничный портфель Альфа-Банка вырос на 22%, рассказал агентству Bloomberg финансовый директор банка Алексей Чухлов.

В 2020 году Альфа-Банк намерен сохранить темпы роста, как минимум в кредитных картах. В целом розничный портфель ведомства увеличится где-то на 30%. Столь осторожный прогноз на будущий год связан с постепенным накоплением рисков в потребительском кредитовании. Об этом ранее сообщали представители Банка России.

Фото: Рита Власкина

По мнению Чухлова, кризиса в данном сегменте не будет еще как минимум год-полтора. В ипотеке проблем быть не должно на протяжении ближайшего десятилетия. Собеседник издания добавил, что Альфа-Банк и дальше будет наращивать свое присутствие на рынке. Специалисты кредитной организации пристально наблюдают за показателями риска. Они повышают эффективность взыскания и улучшают другие процессы в выдаче займов. Альфа-Банк не намерен, что-то глобально менять без наличия серьезных причин.

Увеличение рисков на рынке не означает, что финансовое учреждение в срочном порядке должно снижать объемы выдачи кредитов. В Альфа-Банке на ситуацию смотрят спокойно. Ведомство просто снижает процент одобрения там, где это необходимо. При более высоких рисках банк выдает больше там, где риски минимальны, подчеркнул Чухлов.

Финансист добавил, что в 2020 году наиболее быстрорастущим продуктом Альфа-Банка будет ипотека. Это самый низкорискованный продукт. Именно за счет ипотеки банк привязывает к себе клиентов, зарабатывая при этом на их платежах, кредитках и прочих услугах.

Альфа-Банк продолжит давать ипотечные кредиты, а также и остальные разновидности займов. Кризис на эти процессы не повлияет. Когда гайки закручиваются все сильнее банки не хотят кредитовать даже хороших заемщиков. Лет через пять многие назовут нынешнюю кредитную политику Альфа-Банка мудрой, уверен Чухлов.

ИСТОЧНИК KP.RU