СЕГОДНЯ 13:07 2019-11-05T13:07:13+03:00

Стоимость лотов варьируется от 377 тысяч до 205 миллионов рублей

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Мэрия Екатеринбурга выставила на продажу 12 земельных участков, аукционы пройдут со 2 по 4 декабря. Самым дорогим участком является лот №2, территория площадью 1,1 миллиона квадратных метров, предназначенная для предприятий лесного хозяйства. Стартовая цена – 205 миллионов рублей. Стоит отметить, что победитель аукциона получит землю в распоряжение на 20 лет, но строить там ничего не сможет.

Дешевле всего мэрия просит за лот №10 - участок в поселке Исток площадью 1679 «квадратов». Начальная цена составляет 377 тысяч рублей, победитель аукциона получит землю на 10 лет. На ней также запрещено строительство капитальных сооружений.

ИСТОЧНИК KP.RU