2019-11-05T12:26:53+03:00
Недвижимость

В Екатеринбурге недостроенную гостиницу «Дели» продают за 700 миллионов

Объявления о продаже появились сразу на нескольких сервисах
Олег ГАЛИМОВ
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Гостиницу «Дели» начали строить больше 20 лет назад, но она до сих пор не достроенаГостиницу «Дели» начали строить больше 20 лет назад, но она до сих пор не достроенаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Знаменитый екатеринбургский недострой – гостиницу «Дели» выставили на продажу. Цена здания – 700 миллионов рублей. Объявления о продаже появились сразу на нескольких сервисах.

- Продаётся здание недостроенного гостинично-делового комплекса в центре Екатеринбурга по улице Куйбышева 36, на набережной реки Исеть. Фасад выходит на одну из главных улиц Екатеринбурга. В непосредственной близости - крупная транспортная развязка: станция метро Геологическая, остановки трамвайного и автобусного транспорта, - говорится в объявлении.

Напомним, что еще недавно мэр Александр Высокинский заявлял о том, что гостиницу должны снести.

ИСТОЧНИК KP.RU

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