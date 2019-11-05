В Екатеринбурге недостроенную гостиницу «Дели» продают за 700 миллионов
Знаменитый екатеринбургский недострой – гостиницу «Дели» выставили на продажу. Цена здания – 700 миллионов рублей. Объявления о продаже появились сразу на нескольких сервисах.
- Продаётся здание недостроенного гостинично-делового комплекса в центре Екатеринбурга по улице Куйбышева 36, на набережной реки Исеть. Фасад выходит на одну из главных улиц Екатеринбурга. В непосредственной близости - крупная транспортная развязка: станция метро Геологическая, остановки трамвайного и автобусного транспорта, - говорится в объявлении.
Напомним, что еще недавно мэр Александр Высокинский заявлял о том, что гостиницу должны снести.
ИСТОЧНИК KP.RU