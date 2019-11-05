2019-11-05T11:52:18+03:00
Общество

Вывезли 36 тысяч тонн снега: в мэрии Екатеринбурга отчитались об уборке улиц

Техника работала все выходные днем и ночью
Юлия СТАЛИНА
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Также коммунальщики посыпают тротуары и трассы противогололедным составом.Также коммунальщики посыпают тротуары и трассы противогололедным составом.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Мэрия Екатеринбурга отчиталась о том, как убирался город в эти выходные. Спецтехника работала круглосуточно и даже ночью, когда трафик на дорогах был минимальный. Как сообщает комитет благоустройства администрации города, ночью 3 ноября на полигон отправили 6 тысяч тонн, на следующий день 5, 5 тысяч тонн и в понедельник – 6 тысяч. Всего убрали и вывезли 36 тысяч тонн.

- Не прекращались работы и днём, когда дорожники занимались прометанием основных дорог и магистралей, чтобы обеспечить связь между районами и проезд общественного транспорта. Акцент был сделан на ручной труд – расчищали тротуары, остановки и подходы к ним, - рассказали в департаменте информационной политики администрации города Екатеринбурга.

На борьбу с осадками выехали 175 дорожной техники и 443 сотрудника. Помимо уборки коммунальщики еще и посыпают тротуары и трассы противогололедным составом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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