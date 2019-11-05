В Екатеринбурге сотрудник миркозаймов отдал грабителю игрушечные деньги

СЕГОДНЯ 11:10 2019-11-05T11:17:24+03:00

Мужчину поймали после того, как он напал уже на три организации

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В Екатеринбурге задержали мужчину, который грабил офисы микрофинансовых организаций, а также магазины. Им оказался 39-летний житель города Режа, судимый за наркотики.

Как сообщает пресс-группа УМВД России по городу, 3 ноября в полицию сообщили о трех нападениях в разных местах. Сначала мужчина ворвался в офис на улице Сыромолотова, где похитил 5 тысяч рублей. Через пару часов он угрожал сотрудникам организации на Родонитовой, где его добычей стали 2 тысячи рублей. Далее свердловчанин ограбил магазин.

- В ходе проведенного полицейскими комплекса оперативно-розыскных мероприятий дерзкий налетчик был выявлен и изобличен в тот же день. Оперативники задержали его во дворе дома, где он снимал жилье, - сообщают в пресс-группе УМВД России по Екатеринбургу.

Фото: пресс-группа УМВД России по Екатеринбургу.

Мужчина признал свою вину. В квартире у подозреваемого нашли пачку билетов «Банка приколов». Оказалось, что их налетчику отдал один из менеджеров микрокредитной организации, которую он ограбил.

Сейчас на свердловчанина завели уголовное дело и заключили под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU