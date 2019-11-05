2019-11-05T09:57:42+03:00
Общество

Перевозки пассажиров на СвЖД в октябре выросли на 6,7%

По оперативным данным, в октябре 2019 года с вокзалов и станций Свердловской железной дороги отправлено 2,7 миллионов пассажиров
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Пассажирооборот на СвЖД с начала 2019 года остался на уровне прошлого годаПассажирооборот на СвЖД с начала 2019 года остался на уровне прошлого года
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По оперативным данным, в октябре 2019 года с вокзалов и станций Свердловской железной дороги отправлено 2,7 млн пассажиров, что на 6,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них в пригородном сообщении отправлено 2 млн пассажиров (+7%), в дальнем следовании – 0,7 млн (+6%). Пассажирооборот в октябре 2019 года составил 738 млн пасс-км, что на 1,1% больше октября 2018 года.

За 10 месяцев (январь-октябрь) 2019 года с вокзалов и станций СвЖД отправлено 26,3 млн пассажиров, что на 1,4% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Из них в пригородном сообщении отправлено 19,4 млн пассажиров (+1%), в дальнем следовании – 6,9 млн (+2,5%). Пассажирооборот на СвЖД с начала 2019 года остался на уровне прошлого года и составил 8 млрд пасс-км.

В целом на инфраструктуре ОАО «РЖД» в октябре 2019 года, по оперативным данным, перевезено почти 106,1 млн пассажиров, что на 0,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них в пригородном сообщении отправлено около 97 млн пассажиров, что почти соответствует уровню прошлого года, в дальнем следовании более 9 млн (+7%). Пассажирооборот в октябре 2019 года составил 10 млрд пасс-км, что на 1,6% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

Всего за январь-октябрь 2019 года отправлено 1 млрд 2,7 млн пассажиров (+3,8% к январю-октябрю 2018 года). Из них в дальнем следовании перевезено 99,3 млн пассажиров (+5,7%), в пригородном сообщении – 903,4 млн пассажиров (+3,6%). Пассажирооборот на сети ОАО «РЖД» с начала 2019 года вырос на 3% к уровню прошлого года и составил 114,6 млрд пасс-км.

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