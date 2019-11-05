2019-11-05T10:10:51+03:00
Общество

Лужа растекается на проезжую часть: в сквере имени Попова забил фонтан с холодной водой

Аварию уже устранили сотрудники «Водоканала»
Юлия СТАЛИНА
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Фото: в пресс-служба МУП «Водоканал»Фото: в пресс-служба МУП «Водоканал»
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В сквере имени Попова в центре Екатеринбурга с самого утра потоп. Холодная вода забила из-под земли и через несколько минут уже образовалась лужа. Очевидцы отмечали, что фонтан уже начал разливаться на проезжую часть.

- Заявка поступила утром. Бригада направилась на место и диагностировала утечку диаметром в 150 миллиметров. Водовод отключили, но без холодного водоснабжения никто не остался. Кроме того, вода уходила в ливневую канализацию, - рассказали в пресс-службе МУП «Водоканал».

В ведомстве также отметили, что сейчас последствия разлива уже устранила служба благоустройства города.

Фото: в пресс-служба МУП «Водоканал

Фото: в пресс-служба МУП «Водоканал

ИСТОЧНИК KP.RU

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