2019-11-05T09:31:41+03:00
Общество

Свердловчанин заплатит полмиллиона рублей девочке, которую сбил на машине

Ребенок получил физические и моральные травмы
Юлия СТАЛИНА
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С первым решением суда виновник аварии не согласился и пытался обжаловать его.С первым решением суда виновник аварии не согласился и пытался обжаловать его.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Свердловской области 14-летняя девочка получит полмиллиона в качестве компенсации после ДТП. Взыскать деньги помогла прокуратура через суд, сообщает пресс-служба ведомства.

Отметим, авария случилась осенью 2018 года в Нижнем Тагиле. Водитель автомобиля «ВАЗ-21074» сбил девочку, которая переходила дорогу. За рулем был мужчина с признаками опьянения, но проходить медицинское освидетельствование он отказался. При этом ребенок получил переломы, ушибы и черепно-мозговую травму.

- Вследствие полученных травм девочка испытала сильное физическое, психологическое и нервное потрясение, а также была вынуждена пройти длительное стационарное и амбулаторное лечение, - рассказали в прокуратуре по Свердловской области.

В ведомстве отметили, что у виновника аварии удалось отсудить 500 тысяч рублей в качестве компенсации. Однако мужчина не сразу

ИСТОЧНИК KP.RU

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