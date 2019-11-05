2019-11-05T08:55:20+03:00
Экономика

В «Группе ЛСР» появился виртуальный помощник: он подберет вам квартиру и оплатит все счета

«Группа ЛСР» предложила своим клиентам новый многофункциональный сервис – мобильное приложение «ЛСР»
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Приложение доступно для операционных систем Android и iOSПриложение доступно для операционных систем Android и iOS
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«Группа ЛСР» предложила своим клиентам новый многофункциональный сервис – мобильное приложение «ЛСР». Оно будет работать по принципу «единого окна»: от поиска и брони квартиры до ее обслуживания после сдачи дома и управления всеми коммунальными счетами.

Выбрать квартиру без посещения офиса продаж и поиска вариантов у монитора компьютера, оплатить счета, загрузить фото и документы, оставить заявку в управляющую компанию – все это теперь возможно в вашем смартфоне в приложении «ЛСР». Тут много полезных опций и для потенциальных покупателей квартир от «Группы ЛСР», и для тех, кто уже живет в наших домах.

Несколько простых действий при регистрации личного профиля – и вам будет доступен полный ассортимент квартир, машиномест, коммерческих помещений и кладовых, имеющихся в продаже. Также вы получите всю сопутствующую информацию, включая ход строительства, буклеты, документы и актуальные цены.

В разделах «Брони» и «Избранное» клиенты могут бронировать понравившиеся варианты в режиме онлайн, отслеживать статусы и сохранять историю действий. Здесь можно оставить заявку на ипотеку и записаться к менеджеру в отдел продаж. Также в приложении доступна запись на экскурсии на площадки строящихся комплексов «Группы ЛСР», которые компания организует для покупателей. После заключения договора в приложении можно отслеживать все взаиморасчеты вплоть до подписания акта приема-передачи.

Раздел «Проживание» предусмотрен для тех, кто уже купил квартиру и получил ключи. Здесь можно увидеть сведения о начислениях и платежах по лицевым счетам, внести показания счетчиков или подать заявку в управляющую компанию.

Приложение доступно для операционных систем Android и iOS и бесплатно для скачивания.

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