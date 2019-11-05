Больше для абонентов Tele2 в Екатеринбурге

СЕГОДНЯ 08:30 2019-11-05T08:30:58+03:00

Tele2 ставит на первое место повседневные потребности абонентов не только в мобильной сфере, но за ее пределами

Мобильный оператор Tele2 знает, что жизнь вращается не только вокруг мобильного общения

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Мобильный оператор Tele2 знает, что жизнь вращается не только вокруг мобильного общения, и дарит своим клиентам скидки и бонусы на походы в музеи, активный отдых и рестораны.

С 1 ноября 2019 года абоненты Екатеринбурга смогут получать еще больше скидок на всевозможные услуги от компаний в своем регионе. В программу лояльности «Больше» добавились пять предложений от локальных партнеров оператора.

Приятные бонусы доступны ценителям искусства: купив билет на Пятую Уральскую индустриальную биеннале современного искусства, абонент Tele2 получит еще один билет в подарок (этот бонус действует до 1 декабря). По той же схеме можно получить билет в Ельцин Центр со вторника по четверг. Театралам доступна скидка 15% на большинство спектаклей из репертуара Екатеринбургского государственного академического театра оперы и балета. Любители активного отдыха при покупке одного часа катаний на горе Пильной получат еще час в подарок. А желающим приятно пообедать или поужинать привезут пиццу или роллы в подарок при заказе еды на сайте ресторана «Сушкоф» от 600 .

Tele2 ставит на первое место повседневные потребности абонентов не только в мобильной сфере, но за ее пределами. Поэтому мобильный оператор предлагает своим клиентам бонусы, скидки и подарки от партнеров в рамках программы лояльности «Больше». Их список постоянно обновляется с учетом пожеланий и интересов пользователей.

Елена Мунц, руководитель отдела маркетинга екатеринбургского филиала Tele2:

«Мы знаем, насколько активны, любознательны и легки на подъем наши абоненты, поэтому постарались подобрать наиболее актуальные и интересные предложения в рамках нашей программы лояльности. Мы сосредоточились на местных компаниях, давно полюбившихся жителям Екатеринбурга. Нашей задачей было собрать предложения из разных сфер, чтобы каждый абонент мог получить действительно нужный подарок. Предложения от федеральных партнеров также доступны всем, кому это может быть интересно».

Программа лояльности «Больше» – это более 300 партнеров по всей России. Кроме многочисленных предложений скидок и бонусов, список которых регулярно пополняется, в программе появляются и специальные акции от Tele2. Следить за обновлениями можно на сайте.