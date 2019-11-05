2019-11-05T08:30:58+03:00
Общество

Больше для абонентов Tele2 в Екатеринбурге

Мобильный оператор Tele2 знает, что жизнь вращается не только вокруг мобильного общения
Поделиться:
Tele2 ставит на первое место повседневные потребности абонентов не только в мобильной сфере, но за ее пределамиTele2 ставит на первое место повседневные потребности абонентов не только в мобильной сфере, но за ее пределами
Изменить размер текста:

Мобильный оператор Tele2 знает, что жизнь вращается не только вокруг мобильного общения, и дарит своим клиентам скидки и бонусы на походы в музеи, активный отдых и рестораны.

С 1 ноября 2019 года абоненты Екатеринбурга смогут получать еще больше скидок на всевозможные услуги от компаний в своем регионе. В программу лояльности «Больше» добавились пять предложений от локальных партнеров оператора.

Приятные бонусы доступны ценителям искусства: купив билет на Пятую Уральскую индустриальную биеннале современного искусства, абонент Tele2 получит еще один билет в подарок (этот бонус действует до 1 декабря). По той же схеме можно получить билет в Ельцин Центр со вторника по четверг. Театралам доступна скидка 15% на большинство спектаклей из репертуара Екатеринбургского государственного академического театра оперы и балета. Любители активного отдыха при покупке одного часа катаний на горе Пильной получат еще час в подарок. А желающим приятно пообедать или поужинать привезут пиццу или роллы в подарок при заказе еды на сайте ресторана «Сушкоф» от 600 .

Tele2 ставит на первое место повседневные потребности абонентов не только в мобильной сфере, но за ее пределами. Поэтому мобильный оператор предлагает своим клиентам бонусы, скидки и подарки от партнеров в рамках программы лояльности «Больше». Их список постоянно обновляется с учетом пожеланий и интересов пользователей.

Елена Мунц, руководитель отдела маркетинга екатеринбургского филиала Tele2:

«Мы знаем, насколько активны, любознательны и легки на подъем наши абоненты, поэтому постарались подобрать наиболее актуальные и интересные предложения в рамках нашей программы лояльности. Мы сосредоточились на местных компаниях, давно полюбившихся жителям Екатеринбурга. Нашей задачей было собрать предложения из разных сфер, чтобы каждый абонент мог получить действительно нужный подарок. Предложения от федеральных партнеров также доступны всем, кому это может быть интересно».

Программа лояльности «Больше» – это более 300 партнеров по всей России. Кроме многочисленных предложений скидок и бонусов, список которых регулярно пополняется, в программе появляются и специальные акции от Tele2. Следить за обновлениями можно на сайте.

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В «Группе ЛСР» появился виртуальный помощник: он подберет вам квартиру и оплатит все счета
Мэрия Екатеринбурга ищет подрядчика, который расчистит набережную для строительства «Эрмитаж-Урал»
Кабины разбросало в разные стороны: на трассе под Екатеринбургом два самосвала с щебнем столкнулись лоб в лоб
Рыхлый снег на дорогах и дождь: в Екатеринбург идет потепление
В Екатеринбурге завершились поиски многодетного отца
Убежали без денег: появилось видео взрыва банкомата в поселке Кедровка
Не выходит на связь почти неделю: в Екатеринбурге пропал многодетный отец
Ехал с друзьями из Екатеринбурга: под Богдановичем насмерть разбился молодой водитель Ford Focus
«Остались без куша»: на Урале грабители-неудачники разнесли магазин ради банкомата
«Самостоятельно взлетел и улетел»: в Екатеринбурге помогли одинокому лебедю, который не хотел отправляться в теплые края
В Екатеринбурге ищут южанина, расстрелявшего машину у «Леруа Мерлен»
В Екатеринбурге будут судить женщину, которая убила мужчину во время семейного пикника
Страшный сон автомобилистов: на каких улицах Екатеринбурга исчезнет парковка до конца 2019 года
«Уралочка» вышла в финал Кубка России по волейболу
Мошенники, предложившие жительнице Серова стать брокером, похитили у нее 104 тысячи
Начальника Качканарского УВД проверяют по подозрению в пьяной езде
Полиция возбудила уголовное дело, чтобы найти человека, укравшего коляску у мальчика, страдающего ДЦП
«Пытался пронести заключенным»: с помощью рентгена сотрудники СИЗО-1 нашли в прямой кишке гражданина два телефона
В Дегтярске из горящего дома эвакуировали 15 человек
В первый рабочий день следующей недели столбики термометров покажут +3 градуса
За месяц военного призыва с Урала на службу в армию отправили уже больше 10 тысяч молодых людей
«Ты оборзела?» : житель Качканара снял, как лиса залезла в бульдозер в поисках еды
Ночью в Екатеринбурге сгорела иномарка стоимостью более 3,2 миллионов
В Невьянске почти 300 домов на четыре часа остались без электричества