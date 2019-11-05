Кабины разбросало в разные стороны: на трассе под Екатеринбургом два самосвала с щебнем столкнулись лоб в лоб

СЕГОДНЯ 07:45 2019-11-05T07:50:00+03:00

Один водитель погиб, а еще один мужчина попал в больницу с тяжелыми травмами

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Жесткое ДТП случилось на трассе «Екатеринбург-Реж-Алапаевск». На 49-ом километре столкнулись два самосвала «Вольво», груженные щебнем. Авария случилась в 22:00, уточнили в ГИБДД по Свердловской области, и унесла жизнь одного из водителей.

По словам ведомства, водитель «Вольво» с полуприцепом, 1993 года рождения, выехал на встречную полосу на большой скорости и, не успев вернуться обратно, столкнулся с другим грузовиком.

Фото: пресс-служба ГИБДД по Свердловской области

- В результате аварии, водитель 1957 года рождения скончался на месте до приезда скорой помощи. Еще один водитель 1993 года рождения получил черепно-мозговую травму, ушиб грудной клетки и перелом ребер. Его на скорой госпитализировали в березовскую больницу, - сообщили в ведомстве.

В данный момент сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU