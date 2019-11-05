Кабины разбросало в разные стороны: на трассе под Екатеринбургом два самосвала с щебнем столкнулись лоб в лоб
Жесткое ДТП случилось на трассе «Екатеринбург-Реж-Алапаевск». На 49-ом километре столкнулись два самосвала «Вольво», груженные щебнем. Авария случилась в 22:00, уточнили в ГИБДД по Свердловской области, и унесла жизнь одного из водителей.
По словам ведомства, водитель «Вольво» с полуприцепом, 1993 года рождения, выехал на встречную полосу на большой скорости и, не успев вернуться обратно, столкнулся с другим грузовиком.
Фото: пресс-служба ГИБДД по Свердловской области
- В результате аварии, водитель 1957 года рождения скончался на месте до приезда скорой помощи. Еще один водитель 1993 года рождения получил черепно-мозговую травму, ушиб грудной клетки и перелом ребер. Его на скорой госпитализировали в березовскую больницу, - сообщили в ведомстве.
В данный момент сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия.
ИСТОЧНИК KP.RU