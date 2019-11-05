2019-11-05T07:14:46+03:00
Общество

Рыхлый снег на дорогах и дождь: в Екатеринбург идет потепление

Но минусовая температура вернется уже в конце недели
Юлия СТАЛИНА
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Рыхлый снег потом превратиться в лед уже в пятницу.Рыхлый снег потом превратиться в лед уже в пятницу.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Зима еще не совсем близко, а вернее дает екатеринбуржам небольшую отсрочку. В начале неделе синоптики уральского Гидрометцентра обещают потепление. Плюсовые температуры ожидаются с понедельника до четверга. Уже выпавший снег превратиться в кашу и потом снова замерзнет.

Во вторник, 5 ноября, ожидается небольшой дождь. Температура до +3 градусов, ночью до -1. Также синоптики прогнозируют несильный ветер скоростью до 5 метров в секунду.

Среда, 6 ноября, будет еще теплее. В этот день воздух прогреется до плюс 6, а ночью до плюс 1 При этом осадков не прогнозируют.

Самым теплым днем на неделе станет четверг, 7 ноября. Столбик термометра поднимется до 8 градусов тепла, а ночью до 4. Ветер юго-западный до 4 метров в секунду.

А вот уже в пятницу в Екатеринбург снова вернется похолодание и выпадет снег.

ИСТОЧНИК KP.RU

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