В Екатеринбурге завершились поиски многодетного отца
Дмитрия Князева искали шесть дней
Фото: предоставлено родственниками
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Родственники отца троих детей Дмитрия Князева сообщили, что мужчина благополучно вернулся домой. Мужчина не выходил на связь с 29 октября.
- Нашелся, жив. Подробностей не знаю ещё, но знаю, что это благодаря вашей статье, спасибо огромное, - сообщила «КП-Екатеринбург» дочь Дмитрия Елизавета.
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ИСТОЧНИК KP.RU