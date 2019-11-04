Убежали без денег: появилось видео взрыва банкомата в поселке Кедровка

СЕГОДНЯ 16:51 2019-11-04T17:06:23+03:00

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В Сети появилось видео взрыва банкомата в поселке Кедровка. На кадрах видно, как трое грабителей заходят в магазин, а потом происходит взрыв. Воры не успели забрать деньги – их спугнула проезжающая мимо машина.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/741825" frameborder="0"></iframe> Взрыв в поселке Кедровка.

- Попытка ограбления у злоумышленников сорвалась. Они остались без куша. По данному факту сыщики уголовного розыска проводят комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление и задержание злоумышленников, - прокомментировал ситуацию пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

ИСТОЧНИК KP.RU