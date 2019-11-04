Убежали без денег: появилось видео взрыва банкомата в поселке Кедровка
Грабителей спугнула проезжающая мимо машина
Фото: скриншот
Изменить размер текста:
В Сети появилось видео взрыва банкомата в поселке Кедровка. На кадрах видно, как трое грабителей заходят в магазин, а потом происходит взрыв. Воры не успели забрать деньги – их спугнула проезжающая мимо машина.
Взрыв в поселке Кедровка.
- Попытка ограбления у злоумышленников сорвалась. Они остались без куша. По данному факту сыщики уголовного розыска проводят комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление и задержание злоумышленников, - прокомментировал ситуацию пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
ИСТОЧНИК KP.RU