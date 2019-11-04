Не выходит на связь почти неделю: в Екатеринбурге пропал многодетный отец

СЕГОДНЯ 15:39 2019-11-04T15:45:16+03:00

Если вы знаете местонахождение Дмитрия Князева, то напишите об этом его дочери Елизавете. Фото: предоставлено родственниками

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В Екатеринбурге ищут 42-летнего Дмитрия Князева, отец троих детей пропал 29 октября и с тех пор не выходит на связь. По словам его дочери, Дмитрий часто уходит из дома на 1-3 дня, но всегда сообщал о том, где находится. Мужчина был одет в серую куртку в клетку, синие джинсы, серые кроссовки Adidas и серую вязаную шапку.

У Дмитрия Князева трое детей. Фото: предоставлено родственниками

- Папа если и уходил из дома, то по вечерам всегда приходил. К сожалению он выпивает. Завтра мы напишем сообщение в полицию. В последний раз его видели на Елизавете, на Бисертской, 34, - рассказала «КП» Елизавета Князева.

Если вы знаете местонахождение Дмитрия Князева, то напишите об этом его дочери Елизавете.

ИСТОЧНИК KP.RU