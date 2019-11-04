«Остались без куша»: на Урале грабители-неудачники разнесли магазин ради банкомата
В поселке Кедровка Свердловской области произошла неудачная попытка ограбления банкомата. В ночь на 3 ноября грабители с помощью автомобиля и троса разнесли входную дверь продуктового магазина.
Фото: группа «ВКонтакте» «Поселок Кедрока»
Но план воришек был обречен на провал и теперь их ищут полицейские
- Попытка ограбления у злоумышленников сорвалась. Они остались без куша. По данному факту сыщики уголовного розыска проводят комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление и задержание злоумышленников, — рассказал «КП-Екатеринбург» пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Напомним, что сейчас в Екатеринбурге разыскивают южанина, который обстрелял автомобиль.
ИСТОЧНИК KP.RU