В Екатеринбурге ищут южанина, расстрелявшего машину у «Леруа Мерлен»

СЕГОДНЯ 10:28 2019-11-04T10:28:20+03:00

По словам заявителя, в его машину несколько раз выстрелил водитель «Газели» Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Екатеринбурге полицейские ищут южанина, который расстрелял автомобиль во время дорожного конфликта. Стычка двух мужчин произошла накануне. По словам заявителя, в его машину несколько раз выстрелил водитель «Газели» на Базовом переулке.

- Владелец автомобиля «Лада» обратился с заявлением в дежурную часть, - рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу. - В настоящее время сотрудники полиции изучают съемки с камер видеонаблюдения, устанавливают и опрашивают очевидцев инцидента. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Отмечается, что водитель «Газели» едва не спровоцировал аварию при движении в потоке. Когда автомобилисты поравнялись на перекрестке у «Леруа Мерлен», водитель отечественной легковушки вышел из машины, чтобы выяснить отношения. В этот момент мужчина, сидевший в «Газели» достал пистолет и открыл стрельбу.

ИСТОЧНИК KP.RU