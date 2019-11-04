2019-11-04T10:08:58+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге будут судить женщину, которая убила мужчину во время семейного пикника

Светлане Ивановой грозит до 15 лет колонии
Олег ГАЛИМОВ
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Фото: СОЦСЕТИФото: СОЦСЕТИ
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Следственный отдел по Верх-Исетскому району Екатеринбурга передал в суд уголовное дело 44-летней Светланы Ивановой (имя изменено – прим.ред), которую обвиняют в убийстве бездомного. Об этом «Комсомолке» рассказал глава следственного отдела Денис Кельбиханов.

Ранее мы рассказывали, что женщина убила мужчину на берегу Верх-Исетского пруда, когда тот напал на ее мужа во время семейного пикника. Когда супруг Светланы сумел дать отпор бомжу, она схватила нож и несколько раз ударила бродягу в шею. От полученных травм мужчина скончался, а семья поспешила скрыться с места преступления.

До приговора суда Светлана находится под домашним арестом, ей грозит до 15 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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