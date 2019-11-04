Страшный сон автомобилистов: на каких улицах Екатеринбурга исчезнет парковка до конца 2019 года

СЕГОДНЯ 08:28 2019-11-04T08:32:53+03:00

До конца года появятся новые знаки «Остановка запрещена» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Публикуем список мест, где скоро нельзя будет оставить своего железного коня

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В мэрии Екатеринбурга приняли решение убрать парковки на шести улицах. До конца 2019 года знак «Остановка запрещена» появится на следующих участках:

улица Серова (от Фурманова со стороны Большакова — 50 метров до перекрестка);

улица Фронтовых Бригад (от Шефской до Бабушкина);

улица Громова (от Шаумяна до Волгоградской);

улица Декабристов (перед Луначарского — 100 метров до перекрестка);

улица Луначарского (от Энгельса до Малышева);

улица Монтажников (от дома № 32 до Расточной), ограничения коснутся только грузового транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU