Страшный сон автомобилистов: на каких улицах Екатеринбурга исчезнет парковка до конца 2019 года
Публикуем список мест, где скоро нельзя будет оставить своего железного коня
До конца года появятся новые знаки «Остановка запрещена»Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В мэрии Екатеринбурга приняли решение убрать парковки на шести улицах. До конца 2019 года знак «Остановка запрещена» появится на следующих участках:
улица Серова (от Фурманова со стороны Большакова — 50 метров до перекрестка);
улица Фронтовых Бригад (от Шефской до Бабушкина);
улица Громова (от Шаумяна до Волгоградской);
улица Декабристов (перед Луначарского — 100 метров до перекрестка);
улица Луначарского (от Энгельса до Малышева);
улица Монтажников (от дома № 32 до Расточной), ограничения коснутся только грузового транспорта.
ИСТОЧНИК KP.RU