«Уралочка» вышла в финал Кубка России по волейболу
Хорошая новость для уральских болельщиков. Команда «Уралочка» вышла в финал Кубка России по волейболу. Полуфинал проходил в Екатеринбурге во Дворце игровых видов спорта.
- В полуфинале в Екатеринбурге в группе «B» играли «Уралочка-НТМК», «Динамо-Метар» из Челябинска, «Протон» из Саратова и «Енисей» из Красноярска, - сообщают в пресс-службе волейбольного клуба. - После двух дней у «Уралочки» было две победы – над «Протоном» и «Енисеем».
Сегодня в первом матче дня «Протон» был сильнее «Енисея» в четырех партиях. Во втором матче дня «Уралочка» встречалась с «Динамо-Метар» и победила в трех сетах.
ИСТОЧНИК KP.RU