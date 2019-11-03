2019-11-03T18:36:38+03:00
Спорт

«Уралочка» вышла в финал Кубка России по волейболу

Она победила во всех трех играх полуфинала в Екатеринбурге
Данил СВЕЧКОВ
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Волейболистки с Урала одержали три победы. Фото: Волейбольный Клуб Уралочка-НТМКВолейболистки с Урала одержали три победы. Фото: Волейбольный Клуб Уралочка-НТМК
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Хорошая новость для уральских болельщиков. Команда «Уралочка» вышла в финал Кубка России по волейболу. Полуфинал проходил в Екатеринбурге во Дворце игровых видов спорта.

- В полуфинале в Екатеринбурге в группе «B» играли «Уралочка-НТМК», «Динамо-Метар» из Челябинска, «Протон» из Саратова и «Енисей» из Красноярска, - сообщают в пресс-службе волейбольного клуба. - После двух дней у «Уралочки» было две победы – над «Протоном» и «Енисеем».

Сегодня в первом матче дня «Протон» был сильнее «Енисея» в четырех партиях. Во втором матче дня «Уралочка» встречалась с «Динамо-Метар» и победила в трех сетах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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