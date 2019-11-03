Мошенники, предложившие жительнице Серова стать брокером, похитили у нее 104 тысячи

СЕГОДНЯ 16:44 2019-11-03T16:44:35+03:00

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В полиции Свердловской области рассказали о новом способе телефонного мошенничества, с которым столкнулась 44-летняя жительница Серова. По телефону ей позвонила незнакомая девушка и предложила стать брокером по Интернету.

- Женщина согласилась. Вечером ей перезвонили, и предложили установить в свой сотовый телефон соответствующую программу, что потерпевшая и сделала, ввела в программе все свои персональные данные, включая информацию об имеющихся у нее банковских картах, в том числе кредитной, - уточняют в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области. - При этом, у женщины первоначально после проведения первых манипуляций были списаны около четырех тысяч рублей, якобы, «за открытие брокерского счета».

Впоследствии с женщиной по телефону разговаривал человек, представившийся начальником брокерской конторы банка. Женщина делала все операции, которые он говорил. В итоге с ее кредитной карточки было снято еще около 100 тысяч. Сам "начальник" после этого на телефонные звонки отвечать перестал.

- По данному факту проводятся проверочные и оперативно-розыскные мероприятия, - добавляют в областном полицейском главке.

ИСТОЧНИК KP.RU