Мошенники, предложившие жительнице Серова стать брокером, похитили у нее 104 тысячи
В полиции Свердловской области рассказали о новом способе телефонного мошенничества, с которым столкнулась 44-летняя жительница Серова. По телефону ей позвонила незнакомая девушка и предложила стать брокером по Интернету.
- Женщина согласилась. Вечером ей перезвонили, и предложили установить в свой сотовый телефон соответствующую программу, что потерпевшая и сделала, ввела в программе все свои персональные данные, включая информацию об имеющихся у нее банковских картах, в том числе кредитной, - уточняют в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области. - При этом, у женщины первоначально после проведения первых манипуляций были списаны около четырех тысяч рублей, якобы, «за открытие брокерского счета».
Впоследствии с женщиной по телефону разговаривал человек, представившийся начальником брокерской конторы банка. Женщина делала все операции, которые он говорил. В итоге с ее кредитной карточки было снято еще около 100 тысяч. Сам "начальник" после этого на телефонные звонки отвечать перестал.
- По данному факту проводятся проверочные и оперативно-розыскные мероприятия, - добавляют в областном полицейском главке.
ИСТОЧНИК KP.RU