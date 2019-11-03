Начальника Качканарского УВД проверяют по подозрению в пьяной езде
В Качканаре начальника местной полиции подозревают в пьяной езде. Как подтвердили в областном полицейском главке, его действительно отстранили от работы.
- Указанное должностное лицо действительно является объектом проверки, - пояснил Валерий Горелых, пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области. - Данный руководитель на время разбирательства отстранен от исполнения служебных обязанностей. Временно исполняющим обязанности начальника территориального УВД назначен подполковник Равиль Нуриев, его заместитель.
Как отмечают в областном полицейском главке, в случае, если выяснится, что начальник УВД Качканара действительно сел за руль пьяным, то его уволят из МВД по отрицательным мотивам.
ИСТОЧНИК KP.RU