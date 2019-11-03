Полиция возбудила уголовное дело, чтобы найти человека, укравшего коляску у мальчика, страдающего ДЦП
Историей с кражей коляски у мальчика, страдающего ДЦП, заинтересовались в правоохранительных органах. Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по статье "Кража". Злоумышленнику грозит до двух лет лишения свободы.
- Сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению личности злоумышленника, - сообщают в отделении по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу.
Мальчику 4,5 года. Как рассказала его мама, эта коляска - единственный способ выводить ребенка на улицу. Ее похитили, когда женщина взяла ребенка на руки и понесла в квартиру. Коляска оставалась в подъезде и кто-то ее утащил.
ИСТОЧНИК KP.RU