«Пытался пронести заключенным»: с помощью рентгена сотрудники СИЗО-1 нашли в прямой кишке гражданина два телефона
Их обнаружили при личном обыске
При посещении СИЗО, гражданина тщательно досмотрели. Архивный снимок.Фото: Андрей ГРЕБНЕВ
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Сотрудники СИЗО-1 Екатеринбурга не дали пронести на территорию учреждения два сотовых телефона. Они были спрятаны внутри одного из пришедших граждан.
- 1 ноября при личном обыске и досмотре гражданина, прибывшего в СИЗО-1, сотрудники изъяли у гражданина два мобильных телефона, спрятанных ухищренным способом в прямой кишке, - сообщают в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области.
В СИЗО-1 отмечают, что найти телефоны удалось благодаря специальному рентгеновскому аппарату.
ИСТОЧНИК KP.RU