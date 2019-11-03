«Пытался пронести заключенным»: с помощью рентгена сотрудники СИЗО-1 нашли в прямой кишке гражданина два телефона

СЕГОДНЯ 13:42 2019-11-03T13:47:01+03:00

Изменить размер текста: A A

Сотрудники СИЗО-1 Екатеринбурга не дали пронести на территорию учреждения два сотовых телефона. Они были спрятаны внутри одного из пришедших граждан.

- 1 ноября при личном обыске и досмотре гражданина, прибывшего в СИЗО-1, сотрудники изъяли у гражданина два мобильных телефона, спрятанных ухищренным способом в прямой кишке, - сообщают в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области.

В СИЗО-1 отмечают, что найти телефоны удалось благодаря специальному рентгеновскому аппарату.

ИСТОЧНИК KP.RU