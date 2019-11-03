В Дегтярске из горящего дома эвакуировали 15 человек
Одного из них пришлось выводить на улицу в дыхательной маске
Пламя потушили за четыре минуты. Архивный снимок.Фото: Олег УКЛАДОВ
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В седьмом часу утра в Дегтярске загорелся двухэтажный жилой дом. Пламя вспыхнуло в одной из квартир на втором этаже. К месту ЧП выезжали две пожарные машины и девять сотрудников МЧС.
- Пожарно-спасательными подразделениями по лестничным маршам эвакуированы 15 человек, в том числе трое детей, - сообщают в ГУ МЧС по Свердловской области. - Еще одного взрослого звеном газодымозащитной службы эвакуировали в маске "Самоспасатель".
Пламя потушили за четыре минуты. За это время оно успело распространиться на площадь в три квадратных метра.
ИСТОЧНИК KP.RU