В Дегтярске из горящего дома эвакуировали 15 человек

СЕГОДНЯ 12:54 2019-11-03T12:54:07+03:00

Одного из них пришлось выводить на улицу в дыхательной маске

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В седьмом часу утра в Дегтярске загорелся двухэтажный жилой дом. Пламя вспыхнуло в одной из квартир на втором этаже. К месту ЧП выезжали две пожарные машины и девять сотрудников МЧС.

- Пожарно-спасательными подразделениями по лестничным маршам эвакуированы 15 человек, в том числе трое детей, - сообщают в ГУ МЧС по Свердловской области. - Еще одного взрослого звеном газодымозащитной службы эвакуировали в маске "Самоспасатель".

Пламя потушили за четыре минуты. За это время оно успело распространиться на площадь в три квадратных метра.

ИСТОЧНИК KP.RU