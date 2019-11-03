В первый рабочий день следующей недели столбики термометров покажут +3 градуса

СЕГОДНЯ 11:48 2019-11-03T11:49:45+03:00

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Следующая рабочая неделя будет короткой, так как начнется она во вторник, а не в понедельник, на который приходится праздник День народного единства. И погода в первый рабочий день установится чуть более теплая, чем на выходных. Так, в понедельник в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями без существенных осадков. На дорогах возможен гололед, так как столбики термометров ночью опустятся до -8 градусов, а днем поднимутся до -2.

- Во вторник будет облачно с прояснениями, без существенных осадков, - уточняют в ФГБУ “Уральское УГМС”.

Температура воздуха 5 ноября ночью опустится до -4 градусов, а вот днем поднимется до +3.

ИСТОЧНИК KP.RU