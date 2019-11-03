За месяц военного призыва с Урала на службу в армию отправили уже больше 10 тысяч молодых людей

СЕГОДНЯ 09:49 2019-11-03T09:49:53+03:00

Количество призванных на службу молодых людей по сравнению с прошлым годом увеличилось на 5%, отмечают в Центральном военном округе. Фото: Олег УКЛАДОВ

В планах у военкоматов до Нового года отправить в армию еще 47 тысяч человек

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Осенний призыв в армию идет уже месяц. Стартовал он 1 октября и за прошедшее время порядка десяти тысяч молодых уральцев отправились на службу из военкоматов Центрального военного округа.

- В сравнении с октябрем прошлого года количество юношей, отправленных в войска, увеличилось на 5%, - сообщают в пресс-службе ЦВО.

В Центральном военном округе отмечают, что на время праздников, то есть со 2 по 4 ноября, сборные пункты будут закрыты. Возобновят они работу лишь 5 числа. Всего до окончания призыва, то есть до 31 декабря, военные собираются отправить на службу порядка 57 тысяч молодых людей.

ИСТОЧНИК KP.RU