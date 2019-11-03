За месяц военного призыва с Урала на службу в армию отправили уже больше 10 тысяч молодых людей
Осенний призыв в армию идет уже месяц. Стартовал он 1 октября и за прошедшее время порядка десяти тысяч молодых уральцев отправились на службу из военкоматов Центрального военного округа.
- В сравнении с октябрем прошлого года количество юношей, отправленных в войска, увеличилось на 5%, - сообщают в пресс-службе ЦВО.
В Центральном военном округе отмечают, что на время праздников, то есть со 2 по 4 ноября, сборные пункты будут закрыты. Возобновят они работу лишь 5 числа. Всего до окончания призыва, то есть до 31 декабря, военные собираются отправить на службу порядка 57 тысяч молодых людей.
ИСТОЧНИК KP.RU