2019-11-03T08:27:03+03:00
Общество

«Ты оборзела?» : житель Качканара снял, как лиса залезла в бульдозер в поисках еды

Животное не испугалось даже тяжелой техники
Данил СВЕЧКОВ
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Автор видео отметил, что это уже не первый раз, когда лисы приходят на карьер за едой. Фото: https://vk.com/ekb.serovАвтор видео отметил, что это уже не первый раз, когда лисы приходят на карьер за едой. Фото: https://vk.com/ekb.serov
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Забавное видео, снятое в Качканаре, обсуждают сегодня на Урале. Автор ролика, который, судя по всему, работает бульдозеристом, заснял, как лиса пришла к тяжелой технике в поисках еды.

Лиса пытается забраться в бульдозер в Качканаре.Видео: vk.com/ekb.serov

- Ты оборзела?! - сказал он, когда храбрый зверек засунул свою мордочку в кабину сквозь приоткрытое окно.

Видео было опубликовано в паблике "Екатеринбург - Серов (online)" в социальной сети "Вконтакте". Под ним сообщается, что это уже не первый подобный случай.

- Лисы к нам в карьеры кушать ходят, как по расписанию, - пишет автор видео. - Даже тяжелой техники не пугаются, лезут на бульдозера.

А вот пользователи в комментариях отметили, что с такими лисами, которые не боятся выходить к людям, следует быть осторожнее, так как здоровые лесные звери, не переносящие болезни, такие как бешенство, все же стараются избегать встреч с людьми. И лишь больных нужда толкает на риск.

ИСТОЧНИК KP.RU

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