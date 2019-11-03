Ночью в Екатеринбурге сгорела иномарка стоимостью более 3,2 миллионов

СЕГОДНЯ 07:37 2019-11-03T07:37:52+03:00

На месте ЧП работали семь сотрудников МЧС. Архивный снимок. Фото: Алексей ФОКИН

Тушить ее приехали две пожарные машины

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В четвертом часу ночи на улице Большакова в Екатеринбурге начался пожар. Загорелась иномарка Audi Q5. К месту ЧП выезжали две пожарные машины и семь сотрудников МЧС.

- На площади в два квадратных метра поврежден моторный отсек автомобиля, - сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. - Пожар потушен в течении двух минут.

По предварительной информации, никто из людей не пострадал. Причина пожара устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU