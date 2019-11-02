«Автомобилист» закончил гостевую серию, обыграв челябинский «Трактор»
В Челябинске закончился хоккейный матч между местным «Трактором» и екатеринбургским «Автомобилистом». Наша команда обыграла челябинцев со счетом 3:5.
Счет встречи открыл «Автомобилист».
Алексей Василевский забросил шайбу на 16-й минуте первого периода. Вскоре Вячеславу Литовченко удалось удвоить преимущество.
После перерыва отличился легендарный Павел Дацюк, который удачно воспользовался численным преимуществом – 0:3.
Правда, после этого челябинцам удалось отыграть одну шайбу. Но вскоре Найджел Доус забросил четвертую, сделав счет 1:4.
Затем Андрей Обидин воспользовался ошибкой хозяев, сделав счет разгромным - 1:5.
В середине третьего перида хозяева переломили ход игры, забросив две быстрые шайбы. Но «Автомобилисту» все-таки удалось сдержать натиск разыгравшегося «Трактора» и довести игру до победы.
На этом матче выездная серия для нашей команды закончилась. Следующую игру «Автомобилист» проведет 13 ноября против «Сочи».
ИСТОЧНИК KP.RU