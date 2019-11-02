«Автомобилист» закончил гостевую серию, обыграв челябинский «Трактор»

СЕГОДНЯ 18:22 2019-11-02T18:29:25+03:00

Наш клуб лидировал во всех периодах

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В Челябинске закончился хоккейный матч между местным «Трактором» и екатеринбургским «Автомобилистом». Наша команда обыграла челябинцев со счетом 3:5.

Счет встречи открыл «Автомобилист».

Алексей Василевский забросил шайбу на 16-й минуте первого периода. Вскоре Вячеславу Литовченко удалось удвоить преимущество.

После перерыва отличился легендарный Павел Дацюк, который удачно воспользовался численным преимуществом – 0:3.

Правда, после этого челябинцам удалось отыграть одну шайбу. Но вскоре Найджел Доус забросил четвертую, сделав счет 1:4.

Затем Андрей Обидин воспользовался ошибкой хозяев, сделав счет разгромным - 1:5.

В середине третьего перида хозяева переломили ход игры, забросив две быстрые шайбы. Но «Автомобилисту» все-таки удалось сдержать натиск разыгравшегося «Трактора» и довести игру до победы.

На этом матче выездная серия для нашей команды закончилась. Следующую игру «Автомобилист» проведет 13 ноября против «Сочи».

ИСТОЧНИК KP.RU