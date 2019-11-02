В Екатеринбурге босоногого Тарзана похоронят с воинскими почестями как ветерана МВД

СЕГОДНЯ 17:15 2019-11-02T17:32:35+03:00

Родственников у Сергея Зобнина нет. Его уже собирались хоронить, как неопознанного, но в ситуацию вмешалась полиция

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Вопрос с тем, за чей счет будет похоронен босоногий бегун Сергей Зобнин, более известный в Екатеринбурге как Тарзан, решен.

Зобнина похоронят за счет МВД, так как он много лет прослужил в рядах правоохранительных органов.

О смерти 63-летнего Тарзана, который стал своеобразной городской легендой, стало известно недавно. Сергея Зобнина часто видели на улицах уральской столицы бегущим без обуви и в коротких шортах. Лишь зимой в минусовую температуру он надевал кроссовки.

После смерти выяснилось, что родственников у Сергея Зобнина нет, и никто не хотел брать ответственность по организации его похорон. Его уже собирались хоронить, как неопознанного.

- Сегодня сотрудники пенсионного отдела ГУ МВД РФ по Свердловской области в тесном взаимодействии с представителями военно-мемориальной компании «Урал» разрешили проблему, связанную с захоронением пенсионера МВД, - рассказал «КП-Екатеринбург» начальник пресс-службы регионального полицейского главка Валерий Горелых. - Учитывая то, что близких или родных людей, которые могли бы взять на себя его похороны, у человека не оказалось, региональный полицейский главк окажет необходимую финансовую помощь.

Полковник Горелых также поведал, что Сергей Макарович Зобнин родился в 1956 году в селе Усть-Ница Слободо-Туринского района. Шесть лет он служил участковым уполномоченным в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга (с 1980 по 1986 годы). Затем Зобнин перевёлся в город Норильск Красноярского края, где работал до увольнения из системы МВД в связи с болезнью. Закончил службу Сергей Зобнин в звании старшего лейтенанта.

- Позднее Сергей Макарович вернулся в Екатеринбург, где жил до самых своих последних дней. Согласно документам, никого из родственников у него нет. Общий стаж его работы в системе МВД чуть более 15 лет. Если бы не вмешался областной полицейский главк, эта история могла бы закончиться по иному. 5 ноября 2019 его планировали похоронить как неопознанного гражданина. Но в ситуацию вовремя вмешались полицейские, - отметил Валерий Горелых.

Сергея Макаровича похоронят, как офицера на территории воинского сектора Лесного кладбища Екатеринбурга.

ИСТОЧНИК KP.RU