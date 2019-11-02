2019-11-02T16:42:27+03:00
Общество

Депутат Госдумы посоветовал активистам, борющимся за очистку пруда в Нижнем Тагиле, идти в цирк

Алексей Балыбердин заявил, что сейчас угрозы экологии Черноисточинского пруда нет
Евгений Стоянов
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Депутат лично осмотрел поверхность озера. Фото: страница Алексея Балыбердина в FacebookДепутат лично осмотрел поверхность озера. Фото: страница Алексея Балыбердина в Facebook
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Депутат Госдумы от Нижнего Тагила Алексей Балыбердин осудил активистов, которые собираются устроить акцию против загрязнения Черноисточинского пруда. В начале октября поверхность водоема позеленела, а к берегам начало прибивать мертвую рыбу. Это сильно обеспокоило местных жителей, которые завалили социальные сети, а потом и надзорные ведомства фотографиями с места ЧП.

- Работа по реабилитации пруда ведется. Кто утверждает обратное сознательно вводит людей в заблуждение. Возможно, кому-то хочется, чтобы проблемы, копившиеся десятилетиями, решались мгновенно. Идите в цирк и смотрите фокусников, - написал депутат Алексей Балыбердин у себя в Facebook.

Также Балыбердин призвал перестать «будоражить жителей, устраивать бесполезные флешмобы и хороводы вокруг пруда».

Народный избранник считает, что активисты, устраивающие флешмоб с «обнимашками», лишь хотят «потешить свои нереализованные политические амбиции»..

Также депутат Госдумы заявил, что сейчас сброс воды в Черноисточиинский пруд предприятиями не производится.

Фотографии засыпанных труб депутат выложил у себя в соцсети. Фото: страница Алексея Балыбердина в Facebook

Фотографии засыпанных труб депутат выложил у себя в соцсети. Фото: страница Алексея Балыбердина в Facebook

- Вот реальная картина происходящего: никакого сброса в шламонакопитель нет, уже давно. Сброса со шламонакопителя в пруд нет, труба сухая, наледи на трубе нет. Трубы, предназначенные для верховых паводковых вод, наглухо заварены, даже вход с другой стороны засыпан.

Фотографиями заваренных труб депутат также поделился у себя в соцсети.

ИСТОЧНИК KP.RU

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