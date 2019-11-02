2019-11-02T18:07:50+03:00
Общество

В Москве признали, что жить в Екатеринбурге комфортно

Уральская столица вошла в топ-3 по качеству проживания
Евгений Стоянов
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В презентации индекса городов приняли участие министр строительства России Владимир Якушев и зампредседателя Правительства РФ Виталий Мутко. Фото: Минстрой РФВ презентации индекса городов приняли участие министр строительства России Владимир Якушев и зампредседателя Правительства РФ Виталий Мутко. Фото: Минстрой РФ
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Екатеринбург занял третье место по качеству городской среды в индексе Минстроя России.

Президентом России Владимиром Путиным перед правительством была поставлена задача - кардинально улучшить комфортность городской среды и повысить индекс ее качества на 30 процентов. Также глава государства распорядился в два раз уменьшить количество городов с неблагоприятной средой. Для выполнения этих задач была разработана методика расчета индекса.

Он составлялся с 2016 года. Всего специалистами рассчитали индексы 1114 населенных пунктов за 2018 год. Они были расформированы по 10 размерно-климатическим группам.

- Специалисты опирались на международный опыт мониторинга состояния городов, изучив свыше 150 систем оценок в контексте актуальных проблем российских городов. Выделено более 200 показателей, которые могут быть использованы и в России, - рассказали в федеральном Минстрое.

В индексе учтены основные принципы развития городов: удобство для пешеходов, разнообразность досуга, возможность легко добираться до работы, наличие общественного пространства и развитая инфраструктура.

Первое место в индексе городов по качеству городской среды ожидаемо заняла Москва. Ей специалисты присудили 276 баллов. На втором расположился Санкт-Петербург, у него 238 баллов. Екатеринбург стал третьим со 191 баллом. Наш город совсем немного обогнал Казань, у которой 190 баллов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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