Заболеваемость ОРВИ в Екатеринбурге пошла на спад

СЕГОДНЯ 12:46 2019-11-02T12:46:41+03:00

Поставить прививку можно бесплатно в своей поликлинике. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Заболеваемость ОРВИ в Екатеринбурге за последние четыре дня сократилась на 15%. Об этом сообщают специалисты Управления здравоохранения Администрации города. Наиболее прогрессивные результаты показывают дети, отмечают в ведомстве.

- За четыре дня, с 28 по 31 октября, зарегистрировано 6957 случаев заболеваний ОРВИ, что на 14,8% ниже аналогичного периода прошлой недели (8164 случая). Среди детей в целом отмечается снижение заболеваемости на 20,7%, — сообщили в горздраве.

Но врачи все равно рекомендуют жителям Екатеринбурга поставить вакцину против гриппа. Сделать прививку можно бесплатно в кабинет доврачебной помощи в поликлинике по месту жительства.

Отметим, в соседнем городе Нижним Тагиле наоборот вспышка ОРВИ. Из-за этого там продлили школьные каникулы.

ИСТОЧНИК KP.RU