«Уралочка» взяла первую победу в полуфинале Кубка России

СЕГОДНЯ 11:47 2019-11-02T11:48:47+03:00

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«Уралочка» обыграла саратовский «Протон» в домашнем матче. Это первая победа в серии полуфинала Кубка России по волейболу. Итоговый счет 3:0. Все три сета «Уралочка» держала преимущество, надо отметить мощные подачи новичка команды Веры Костючик.

- «Протон» играл хорошо, мы сегодня сыграли ниже своих возможностей. Причина в том, что из игры выпал наш ведущий игрок — Анна Климец. Пришлось делать замену. Пока мы не настолько хорошо сыграны, чтобы каждая замена не вызывала нарушения игровых связей. Сегодня мы не могли играть те комбинации, в которых участвует Климец. Это и стало одной из причин нашей трудной и тяжелой игры, — отметил после матча главный тренер «Уралочки-НТМК» Николай Карполь.

А вот Юрий Маричев, главный тренер ВК «Протон», сказал, что причиной их проигрыша стала плохая защита. По его словам, в игре с соперниками у них не сработал блок.

Напомним, 2 ноября, в Екатеринбурге «Протон» встретится с «Динамо-Метар», а «Уралочка-НТМК» — с «Енисеем».

ИСТОЧНИК KP.RU