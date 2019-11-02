2019-11-02T11:05:02+03:00
Общество

На Урале фура застряла в снегу и заблокировала проезд между двумя городами

На помощь водителям приехали сотрудники ГИБДД и пожарные
Поделиться:
Фото: пресс-служба ГИБДД по Свердловской областиФото: пресс-служба ГИБДД по Свердловской области
Изменить размер текста:

На трассе в Свердловской области большегруз заблокировал проезд между двумя городами: Тавдой и Туринском. Фура не смогла заехать на подъем и застряла в снегу. Два водителя автомобиля «МАН» пытались своими силами откопать машину, но не смогли. На помощь приехали сотрудники ГИБДД.

- Владельцы застрявшего транспорта рассказали полицейским, что направлялись из Тавды в сторону Екатеринбурга колонной. На подъеме один из грузовиков не смог подняться в гору и его развернуло, в результате он перегородил проезжую часть.Один из коллег попытался помочь, но его «Мерседес» тоже застрял, выехав на встречную полосу. Более сорока транспортных средств не смогли продолжить свой путь, - пояснили в пресс-служба ГИБДД по Свердловской области.

Вызволять автомобили начали уже ночью, кроме полицейских к спасательной операции подключились и сотрудники МЧС. Сначала расчистили снег, затем обработали подъем противогололедным материалом. В два часа ночи фуры смогли проехать.

Фото: пресс-служба ГИБДД по Свердловской области

Фото: пресс-служба ГИБДД по Свердловской области

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Заболеваемость ОРВИ в Екатеринбурге пошла на спад
«Уралочка» взяла первую победу в полуфинале Кубка России
Из-за пожара в девятиэтажке на Химмаше спасателям пришлось эвакуировать жильцов дома
«Очень формальное исполнение»: Сергей Шнуров раскритиковал музыканта из Екатеринбурга на шоу «Голос»
Расплачивался поддельными пятитысячными: уральца обвиняют в фальшивомонетчестве
На трассе Екатеринбург-Тюмень после столкновения ВАЗ с грузовиком, погибли две женщины
«Потратил деньги на посторонних, а ей за 10 лет ничего не купил»: на Урале женщину осудили за убийство мужа
В Нижнем Тагиле разыскивают злоумышленников ограбивших магазин бытовой техники
МегаФон организует Wi-Fi для цифровых гениев со всего мира
На Урале из-за непогоды грузовик застрял на трассе и заблокировал путь другим автомобилям
Парковку на Площади 1905 года под строительство ледового городка закроют в ноябре
Банк УРАЛСИБ запустил акцию «10% CASHBACK для бизнес-карт»
Похоронщики рассказали, во сколько обойдутся похороны босоного Тарзана
Служебная собака Гроза помогла найти «запрещенку» в тагильской колонии
Автоэкспедиция «Комсомольской правды» вернулась домой из двухдневного путешествия