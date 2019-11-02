На Урале фура застряла в снегу и заблокировала проезд между двумя городами

СЕГОДНЯ 11:04 2019-11-02T11:05:02+03:00

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На трассе в Свердловской области большегруз заблокировал проезд между двумя городами: Тавдой и Туринском. Фура не смогла заехать на подъем и застряла в снегу. Два водителя автомобиля «МАН» пытались своими силами откопать машину, но не смогли. На помощь приехали сотрудники ГИБДД.

- Владельцы застрявшего транспорта рассказали полицейским, что направлялись из Тавды в сторону Екатеринбурга колонной. На подъеме один из грузовиков не смог подняться в гору и его развернуло, в результате он перегородил проезжую часть.Один из коллег попытался помочь, но его «Мерседес» тоже застрял, выехав на встречную полосу. Более сорока транспортных средств не смогли продолжить свой путь, - пояснили в пресс-служба ГИБДД по Свердловской области.

Вызволять автомобили начали уже ночью, кроме полицейских к спасательной операции подключились и сотрудники МЧС. Сначала расчистили снег, затем обработали подъем противогололедным материалом. В два часа ночи фуры смогли проехать.

Фото: пресс-служба ГИБДД по Свердловской области

ИСТОЧНИК KP.RU