2019-11-02T08:52:06+03:00
Происшествия

Из-за пожара в девятиэтажке на Химмаше спасателям пришлось эвакуировать жильцов дома

Возгорание произошло ранним утром
Евгений Стоянов
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Пожарные потушили огонь за 9 минутПожарные потушили огонь за 9 минутФото: Олег УКЛАДОВ
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Ранним утром 2 ноября в девятиэтажке на улице Дагестанской произошел пожар. Спасателям пришлось эвакуировать 15 жильцов подъезда.

Сообщение по пожаре поступило в 06:45. Огонь вспыхнул в подъезде на восьмом этаже.

- Пожарно-спасательными подразделениями по лестничным маршам эвакуированы 15 человек, из них 4 ребенка, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

В тушении принимали участие четыре машины спасателей и 13 пожарных. Возгорание удалось потушить в течении девяти минут. К счастью, никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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