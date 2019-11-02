Из-за пожара в девятиэтажке на Химмаше спасателям пришлось эвакуировать жильцов дома
Возгорание произошло ранним утром
Пожарные потушили огонь за 9 минутФото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:
Ранним утром 2 ноября в девятиэтажке на улице Дагестанской произошел пожар. Спасателям пришлось эвакуировать 15 жильцов подъезда.
Сообщение по пожаре поступило в 06:45. Огонь вспыхнул в подъезде на восьмом этаже.
- Пожарно-спасательными подразделениями по лестничным маршам эвакуированы 15 человек, из них 4 ребенка, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.
В тушении принимали участие четыре машины спасателей и 13 пожарных. Возгорание удалось потушить в течении девяти минут. К счастью, никто не пострадал.
ИСТОЧНИК KP.RU