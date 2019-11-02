2019-11-02T08:42:07+03:00
Общество

«Очень формальное исполнение»: Сергей Шнуров раскритиковал музыканта из Екатеринбурга на шоу «Голос»

Остальные участники звездного жюри также оказались не в восторге от выступления Олега Шадрина
Евгений Стоянов
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Фото: "Первый канал"Фото: "Первый канал"
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32-летний екатеринбуржец Олег Шадрин не смог покорить звездное жюри на шоу «Первого канала» «Голос». Его не выбрал ни один из наставников.

Во время слепого прослушивания восьмого сезона шоу «Голос» екатеринбуржский музыкант исполнил песню Владимира Кузьмина «Как ты живешь без меня».

Большого восторга у жюри иполнение Шадрина не вызвало.

Самую жесткую критику Олег Шадрин услышал от лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова.

— Очень формальное исполнение, — сказал Шнуров. — Как будто мы слышим не историю, а какой-то набор звуков, не имеющих отношения к происходящей затронутой теме. Мне показалось, что когда вы исполняли, может быть, у вас даже была на лице улыбка, хотя песня этого не предполагала, - заявил Шнуров.

Екатеринбуржец не попал на шоу "Голос". Видео: "Первый канал".Музыкант исполнил песню Владимира Кузьмина Как ты живешь без меня

Продюсер и композитор Константин Меладзе также раскритиковал екатеринбуржца. Он заявил, правда, отметил, что у Шадрина хороший вкус, поскольку он выбрал именно эут песню.

Певица Полина Гагарина ничего не сказала по поводу выступления Олега Шадрина, а Валерий Сюткин, вспомнив Станиславского заявил: «Не верю!».

ИСТОЧНИК KP.RU

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