Расплачивался поддельными пятитысячными: уральца обвиняют в фальшивомонетчестве
Уральца обвиняют в фальшивомонетчестве. Мужчина купил у неизвестного в феврале это года семь купюр по пять тысяч. Расплачивался он ими в родном городе - Ирбите.
- Осознавая, что данные купюры являются поддельными и имеют существенное сходство с подлинными банковскими билетами Центрального Банка Российской Федерации достоинством 5 тыс. рублей, у обвиняемого возник преступный умысел на незаконный оборот с целью извлечения материальной выгоды для себя, - рассказали в прокуратуре Свердловской области.
Мужчина расплатился фальшивыми деньгами за дрова, оплатил заправку своего автомобиля и отдал долг за ремонт в квартире. Кроме того, уралец ходил с этими «деньгами» в супермаркеты.
Жителя Ирбита обвиняют в хранении и сбыте поддельных денег. Уголовное дело направили в Ирбитский районный суд.
ИСТОЧНИК KP.RU