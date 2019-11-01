2019-11-01T20:03:17+03:00
Общество

Расплачивался поддельными пятитысячными: уральца обвиняют в фальшивомонетчестве

Мужчина купил у неизвестного семь купюр и стал ими расплачиваться
Алина СУРИНА
Поделиться:
Мужчина расплатился фальшивыми деньгами в родном городеМужчина расплатился фальшивыми деньгами в родном городеФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Уральца обвиняют в фальшивомонетчестве. Мужчина купил у неизвестного в феврале это года семь купюр по пять тысяч. Расплачивался он ими в родном городе - Ирбите.

- Осознавая, что данные купюры являются поддельными и имеют существенное сходство с подлинными банковскими билетами Центрального Банка Российской Федерации достоинством 5 тыс. рублей, у обвиняемого возник преступный умысел на незаконный оборот с целью извлечения материальной выгоды для себя, - рассказали в прокуратуре Свердловской области.

Мужчина расплатился фальшивыми деньгами за дрова, оплатил заправку своего автомобиля и отдал долг за ремонт в квартире. Кроме того, уралец ходил с этими «деньгами» в супермаркеты.

Жителя Ирбита обвиняют в хранении и сбыте поддельных денег. Уголовное дело направили в Ирбитский районный суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24