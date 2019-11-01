Расплачивался поддельными пятитысячными: уральца обвиняют в фальшивомонетчестве

СЕГОДНЯ 20:03 2019-11-01T20:03:17+03:00

Мужчина купил у неизвестного семь купюр и стал ими расплачиваться

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Уральца обвиняют в фальшивомонетчестве. Мужчина купил у неизвестного в феврале это года семь купюр по пять тысяч. Расплачивался он ими в родном городе - Ирбите.

- Осознавая, что данные купюры являются поддельными и имеют существенное сходство с подлинными банковскими билетами Центрального Банка Российской Федерации достоинством 5 тыс. рублей, у обвиняемого возник преступный умысел на незаконный оборот с целью извлечения материальной выгоды для себя, - рассказали в прокуратуре Свердловской области.

Мужчина расплатился фальшивыми деньгами за дрова, оплатил заправку своего автомобиля и отдал долг за ремонт в квартире. Кроме того, уралец ходил с этими «деньгами» в супермаркеты.

Жителя Ирбита обвиняют в хранении и сбыте поддельных денег. Уголовное дело направили в Ирбитский районный суд.

ИСТОЧНИК KP.RU