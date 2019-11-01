СЕГОДНЯ 19:25 2019-11-01T19:26:52+03:00

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На трассе Екатеринбург-Тюмень после столкновения ВАЗ с грузовиком, погибли две женщины – пассажирки отечественного автомобиля. По словам водителя грузового автомобиля, легковушка влетела в него, когда он остановился перед железнодорожным переездом. Перед ВАЗа сильно помяло.

- В 17.50 на 49 километре автодороги Екатеринбург-Тюмень водитель автомобиля ВАЗ-2105, мужчина 1935 года рождения, двигаясь со стороны Екатеринбурга в сторону Тюмени, не учел дистанцию до впереди идущего грузового автомобиля ДАФ, под управлением мужчины 1956 года рождения, и допустил с ним столкновение, - рассказали в ГИБДД Свердловской области.

Фото: ГИБДД Свердловской области

Водителя отечественного автомобиля с тяжелыми травмами увезли в МСЧ № 32 города Заречный. В ГИБДД рассказали, что пассажиры и водитель ВАЗ-2105 не использовали ремни безопасности. Сейчас на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Они выясняют причины аварии.

- Настоятельно рекомендуем водителям соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим, позволяющий контролировать ситуацию. Помните о том, что именно водитель несет ответственность за жизнь и здоровье своих пассажиров, и обязан контролировать использование ими ремней безопасности, особенно в таких сложных погодных условиях, - добавили в ГИБДД.

Фото: ГИБДД Свердловской области

ИСТОЧНИК KP.RU