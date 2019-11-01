2019-11-01T19:01:37+03:00
Общество

«Потратил деньги на посторонних, а ей за 10 лет ничего не купил»: на Урале женщину осудили за убийство мужа

Супруги поругались во время застолья
Алина СУРИНА
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Женщину признали виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровьюЖенщину признали виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровьюФото: Алексей БУЛАТОВ
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На Урале женщину осудили за убийство мужа. В июне во время застолья, супруги поругались из-за того, что мужчина потратил деньги на посторонних людей. Жена схватила нож и смертельно ранила супруга ударом в грудь.

- Ссора произошла на почве того, что её супруг в тот злополучный день потратил деньги на выпивку, пригласив в гости малознакомых людей. Женщину оскорбило то, что он тратит деньги на посторонних, а ей «за 10 лет ничего не купил», - рассказали в следственном комитете Свердловской области.

Женщину признали виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть. В исправительной колонии общего режима она проведет шесть лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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