2019-11-01T17:29:11+03:00
Общество

МегаФон организует Wi-Fi для цифровых гениев со всего мира

Быстрый интернет нужен для студенческого чемпионата мира по программированию, где счет идет на секунды
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Инженеры оператора создадут защищенную локальную сеть для участников соревнованияИнженеры оператора создадут защищенную локальную сеть для участников соревнования
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МегаФон организует Wi-Fi для цифровых гениев со всего мира. Быстрый интернет нужен для студенческого чемпионата мира по программированию, где счет идет на секунды.

В следующем году цифровые таланты из разных стран приедут в Москву на студенческий чемпионат мира по программированию ICPC (International Collegiate Programming Contest). Инфраструктуру для проведения мероприятия и бесшовный Wi-Fi сделает цифровой партнер – МегаФон.

Инженеры оператора создадут защищенную локальную сеть для участников соревнования, сеть для организаторов для управления мероприятием, а также Wi-Fi для гостей.

Как отметили в пресс-службе МегаФона, на таком соревновании счет идет на секунды, а подвисание интернета может обернуться для участников катастрофой. Поэтому помимо подачи канала связи МегаФон построит резервный канал, который пройдет по другой географической трассе, чтобы обеспечить максимальную бесперебойность сигнала.

Все желающие смогут посмотреть это событие в прямой трансляции, которую обеспечит МегаФон прямо из Зарядья. На площадке в Манеже, а также в трех гостиницах, где будут жить команды, будет работать бесшовный Wi-Fi.

«Чемпионат объединяет сообщества молодых программистов и создает продуктивную среду для обмена опытом. Для МегаФона честь поддержать финал международного чемпионата по программированию, участников которого можно назвать цифровыми гениями», – отмечает Валентина Ватрак, директор по корпоративному развитию и управлению персоналом МегаФона.

Отметим, что чемпионат проходил в России дважды: в 2013 году в Санкт-Петербурге, в 2014 году – в Екатеринбурге. Теперь программисты встретятся в Москве.

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